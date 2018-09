Taipeh (AFP) Angesichts fallender Verkäufe von klassischen Computern und steigender Verluste hat der Chef des taiwanischen Herstellers Acer seinen Rücktritt eingereicht. J.T. Wang erklärte am Dienstag, er werde zum Januar als Vorstandschef und zum Juli kommenden Jahres als Verwaltungsratsvorsitzender zurücktreten. Acer habe in den vergangenen Jahren "komplizierte und harte" Herausforderungen zu meistern gehabt. Aufgrund der fortwährend schlechten finanziellen Ergebnisse sei es Zeit für ihn, die Verantwortung abzugeben und so den Weg für eine neue Ära zu ebnen, erklärte Wang.

