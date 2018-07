Teheran (AFP) Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, wird am Montag zu Gesprächen in Teheran erwartet. Das gab der Chef des iranischen Atomprogramms, Ali Akbar Salehi, am Dienstag bekannt, wie die Webseite des staatlichen Rundfunks Irib berichtete. Salehi äußerte demnach Hoffnung auf eine Einigung und eine gemeinsame Erklärung mit Amano.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.