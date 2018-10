Berlin (AFP) Die Chance auf ein Erreichen des Zwei-Grad-Ziels bei der Erderwärmung in diesem Jahrhundert werden nach Angaben der Vereinten Nationen immer kleiner. In seinem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Bericht warnt das UN-Umweltprogramm (UNEP), dass selbst bei Einhaltung der gegenwärtigen Zusagen der CO2-Ausstoß im Jahr 2020 voraussichtlich um acht bis zwölf Milliarden Tonnen über den gesteckten Zielen liegt.

