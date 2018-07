New York (AFP) Panik im nordöstlichen US-Bundesstaat New Jersey: Wegen einer Schießerei ist dort Medienberichten zufolge ein Einkaufszentrum abgeriegelt worden. Laut dem Fernsehsender CNN wurden aus dem Garden State Plaza Mall im New Yorker Vorort Paramus am Montagabend gegen 21.20 Uhr (Ortszeit) Schüsse gemeldet. Der Sender NBC berichtete, die Polizei suche nach einem schwarzgekleideten Schützen.

