Ramallah (AFP) Die Palästinenser lehnen die Fortsetzung von Friedensverhandlungen mit Israel bei anhaltendem Bau jüdischer Siedlungen ab. Das sagte ein hochrangiger Vertreter der Palästinenser am Dienstag nach einer konfliktgeladenen Verhandlungsrunde mit israelischen Regierungsvertretern. US-Außenminister John Kerry will am Mittwoch und Donnerstag seine Bemühungen um eine Nahost-Friedensregelung in Gesprächen in Jerusalem und Bethlehem fortsetzen.

