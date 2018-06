Kairo (AFP) Die ägyptische Justiz hat einen Eilantrag zur Aufhebung des Verbots der islamistischen Muslimbruderschaft abgelehnt. Ein Gericht in der Hauptstadt Kairo erklärte den Antrag am Mittwoch für unzulässig, wie die amtliche Nachrichtenagentur Mena berichtete. Der Einspruch gegen das Ende September in erster Instanz verhängte Verbot soll demnach aber ohne Eilverfahren weiter behandelt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.