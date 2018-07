New York (SID) - Die New York Knicks aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA müssen mehrere Wochen ohne Tyson Chandler auskommen. Der 31 Jahre alte Center, der 2011 an der Seite von Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks die Meisterschaft gewonnen hatte, brach sich am Dienstag bei der Niederlage gegen die Charlotte Bobcats (97:102) das rechte Bein. Da keiner Bänder oder Nerven verletzt wurden, muss der Olympiasieger von 2012 nicht operiert werden.