Peking (AFP) Nahe einem Provinz-Hauptquartier der Kommunistischen Partei Chinas im Nordosten des Landes sind nach Polizeiangaben mehrere "kleine Sprengsätze" explodiert. Die Explosionen hätten sich am Mittwoch in Shanxis Provinzhauptstadt Taiyuan ereignet, teilten die örtlichen Sicherheitsbehörden mit. Es habe einen Verletzten gegeben, außerdem seien zwei Autos beschädigt worden. Sicherheitskräfte seien bereits vor Ort, um den Vorfall zu untersuchen. Auf dem Online-Netzwerk Sina Weibo veröffentlichten Nutzer Fotos von Feuerwehrfahrzeugen am Ort des Geschehens, der augenscheinlich für den Verkehr gesperrt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.