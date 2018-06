München (AFP) Nach dem Langzeittief in der vergangenen Woche sind die Benzinpreise an Deutschlands Tankstellen laut ADAC weiter gesunken. Der Liter Super E10 koste in dieser Woche im bundesweiten Schnitt 1,490 Euro und habe sich damit um 0,7 Cent im Vergleich zur Vorwoche verbilligt, teilte der Automobilclub am Mittwoch in München mit. Das Superbenzin habe damit ein neues Jahrestief erreicht. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Spritpreise laut ADAC so niedrig gelegen wie seit zwei Jahren nicht mehr.

