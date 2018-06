Berlin (AFP) Das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages (PKG) ist am Mittwoch zu neuen Beratungen über die NSA-Affäre zusammengekommen. Der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele sagte vor der Sondersitzung in Berlin, er erwarte eine "vertiefte Diskussion" über die Frage, ob der US-Informant Edward Snowden in Deutschland vernommen werden soll. Ströbele wollte dem Bundestagsgremium für die Kontrolle der Geheimdienste über seine Reise nach Moskau berichten, wo er vergangene Woche mit Snowden zusammengetroffen war.

