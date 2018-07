München (AFP) Hollywood-Star Robert de Niro hat eine einfache Erklärung für die zahlreichen Mafioso-Rollen in seiner Karriere: "Ich habe einfach das Gesicht dafür", sagte der 70-jährige Schauspieler in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Playboy". Berühmt wurde er unter anderem mit seiner Rolle als Vito Corleone im Film "Der Pate - Teil 2". In den deutschen Kinos startet demnächst sein neuer Film "Malavita - The Family". De Niro beschreibt den Streifen als "eine lustige Mischung aus einem spannenden Mafia-Drama und einer Familienkomödie".

