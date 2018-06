Brüssel (AFP) Auch nach einem Treffen des amtierenden Verkehrsministers Peter Ramsauer (CSU) mit EU-Verkehrskommissar Siim Kallas hat die EU-Kommission Pkw-Maut-Pläne in Deutschland weder abgelehnt noch ihnen zugestimmt. "Ich zögere, zu antworten", sagte Kallas nach dem Treffen am Mittwoch in Brüssel vor Journalisten auf die Frage, ob die Maut für alle mit einer gleichzeitigen Senkung der Kfz-Steuer vereinbar sei.

