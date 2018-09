Brüssel (AFP) EU-Energiekommissar Günther Oettinger bekommt mit dem Franzosen Dominique Ristori einen neuen zweiten Mann an die Seite gestellt. Ristori werde das Amt des Generaldirektors für Energie in der EU-Kommission am 1. Januar 2014 übernehmen, teilte die Behörde am Mittwoch in Brüssel mit. Er löst den Briten Philip Lowe ab, der in den Ruhestand geht. Ristori trat bereits 1978 in die EU-Kommission ein und leitet derzeit das gemeinsame Forschungszentrum der Behörde.

