Jerusalem (AFP) Der Iran will nach israelischen Angaben den Stopp der eigenen Urananreicherung anbieten, wenn der Westen im Gegenzug erste Sanktionen aufhebt. Ein entsprechender Vorschlag solle bei den Gesprächen der fünf UN-Vetomächte und Deutschlands mit Teheran am Donnerstag in Genf auf den Tisch kommen, sagten israelische Diplomaten am Mittwoch AFP. Sie kündigten zugleich harten Widerstand dagegen an. "Israel hält dies für einen schlechten Deal", sagte ein Regierungsmitarbeiter in Jerusalem.

