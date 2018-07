Washington (AFP) Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat vor zu hohen Erwartungen an ein Anti-Spionage-Abkommen zwischen den USA und Deutschland gewarnt. Das angestrebte Abkommen werde die US-Geheimdienste wohl nur "in sehr beschränktem Umfang" bei ihrer Arbeit bremsen, sagte Ischinger am Dienstag (Ortszeit) zum Auftakt einer Tagung der Sicherheitskonferenz in Washington. Eine derartige Vereinbarung wäre in erster Linie "eine vertrauensbildende Maßnahme".

