München (AFP) Ein vom Aufsichtsrat des Fußballklubs FC Bayern München in Auftrag gegebenes Gutachten kommt offenbar zu dem Schluss, dass der Gremiumsvorsitzende Uli Hoeneß seinen Posten im Falle einer Gefängnisstrafe ohne Bewährung abgeben müsste. Das vom Gesellschaftsrechtler Gerd Krieger und dem Strafverteidiger Sven Thomas erstellte Gutachten komme zu dem Schluss, dass Bayern-Präsident Hoeneß in einer solchen Situation nicht mehr Aufsichtsratschef bleiben könne, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Mittwochsausgabe.

