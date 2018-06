Berlin (AFP) Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD sind tiefgreifende Meinungsunterschiede in der Innenpolitik deutlich geworden. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) lehnte vor einer erneuten Sitzung der zuständigen Arbeitsgruppe am Mittwoch die Forderung der SPD nach Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft ab. Dieses Modell sei "etwas, was die Integration von Menschen eher behindert und hemmt", sagte der Minister, der für die Unionsseite der Arbeitsgruppe vorsitzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.