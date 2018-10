Berlin (AFP) Bei der Aufklärung der NSA-Ausspähaffäre will das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages vorerst auf eine Befragung des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden in Deutschland verzichten. "Eine Befragung in Deutschland steht im Augenblick nicht zur Debatte", sagte der Vorsitzende des für Geheimdienstkontrolle zuständigen Gremiums, Thomas Oppermann (SPD), nach einer Sondersitzung am Mittwoch in Berlin.

