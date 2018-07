Brüssel (AFP) Im Ringen um die CO2-Werte für Autos ist ein neuer Vorschlag aus dem Europäischen Parlament aufgetaucht, der eine zeitweilige Senkung der Strafzahlungen für Autobauer vorsieht. "Mit geringeren Strafen finge man an", damit die Hersteller bei Überschreitung der CO2-Grenzwerte "daran nicht kaputt gehen, wenn es Probleme gibt", sagte der Chef des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments, Matthias Groote (SPD), am Mittwoch in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.