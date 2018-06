Berlin (AFP) Die geplante Nutzung von Daten aus der Lkw-Maut für die Verbrechensbekämpfung ist vorerst vom Tisch. Die ursprünglich in einem Positionspapier der Union enthaltene Forderung sei in den Koalitionsverhandlungen wegen des Neins der SPD "einvernehmlich beiseite geschoben" worden, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Jens Teschke, in Berlin. Zuvor war das Vorhaben von der Opposition, aber auch vom ADAC, kritisiert worden.

