Berlin (AFP) Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die künftige Bundesregierung eindringlich zu einer "umfassenden Pflegereform" aufgefordert. "Es besteht ein enormer Handlungsbedarf", erklärte SoVD-Präsident Adolf Bauer am Mittwoch in Berlin. Angesichts der steigenden Zahlen pflegebedürftiger Menschen müsse das Thema nach der Regierungsbildung "rasch in Angriff genommen werden". "Bereits heute fehlen gut ausgebildete Fachkräfte, die eine bedarfsgerechte Pflege gewährleisten", kritisierte Bauer. Zudem stiegen die Armutsrisiken für Menschen, die von Pflege betroffen seien. Der Verband plädierte vor diesem Hintergrund für eine "solidarische Pflege-Bürgerversicherung".

