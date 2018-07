Berlin (AFP) Nach der Niederlage der M23-Rebellen in der Demokratischen Republik Kongo hat der UN-Sonderbeauftragte Martin Kobler vor den verbliebenen Rebellengruppen in dem zentralafrikanischen Land gewarnt. "Die M23 ist nur ein Teil des Problems", sagte der deutsche Chef der MONUSCO-Mission am Mittwoch im Deutschlandradio Kultur. "Die anderen Rebellengruppen, die den gesamten Ostkongo unsicher machen, die die Bevölkerung terrorisieren, müssen eben auch ein Ende finden."

