Wiesbaden (Deutschland) (AFP) Die deutsche Wirtschaft macht mit Klimaschutz mehr Umsatz als die Pharmaindustrie hierzulande. Mit Produkten und Dienstleistungen rund um den Klimaschutz setzten die Unternehmen 2011 rund 45,5 Milliarden Euro um, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Zum Vergleich: Die Pharmaunternehmen setzten 39,8 Milliarden Euro um. Der Klimaschutz macht damit den Löwenanteil am Geschäft mit Umweltschutz insgesamt aus - 68 Prozent des Gesamtumsatzes von 66,9 Milliarden Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.