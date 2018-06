Quito (AFP) Wegen Unstimmigkeiten über die Arbeit von Interpol hat Ecuador seine weitere Kooperation mit der internationalen Polizeibehörde in Frage gestellt. Der ecuadorianische Innenminister José Serrano sagte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag, Quito habe bei Interpol einen internationalen Haftbefehl zur Auslieferung des früheren ecuadorianischen Präsidenten Jamil Mahuad aus den USA wegen Korruptionsvergehen beantragt. Dem sei jedoch seit Jahresbeginn nicht entsprochen worden.

