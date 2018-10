Der derzeitige Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), ist der Kandidat der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Wie ein Parteisprecher am Mittwoch in Brüssel mitteilte, erhielt Schulz die Zustimmung aller Mitgliedsparteien der SPE, darunter der Sozialistischen Partei (PS) Frankreichs und der SPD. Die Frist für Bewerbungen lief am Mittwoch aus, Schulz war der einzige Kandidat.