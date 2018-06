Paris (AFP) In den hitzigen Streit um eine Lkw-Maut in Frankreich hat sich nun auch die Justiz wieder eingeschaltet: Die Staatsanwaltschaft von Nanterre bei Paris nahm ihre Vorermittlungen zu dem Vertrag zwischen dem Staat und einem privaten Konsortium zur Eintreibung der Lkw-Abgabe wieder auf, wie Staatsanwalt Robert Gelli der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch sagte. Eine Hauptforderung der sozialen Protestbewegung in der westfranzösischen Bretagne an die Regierung ist der endgültige Verzicht auf die Maut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.