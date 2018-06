Valencia (SID) - Frank Arnesen, ehemaliger Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV, ist als neuer Manager des spanischen Ex-Meisters FC Valencia im Gespräch. Wie die spanische Sporttageszeitung Marca meldet, soll der Däne Nachfolger des entlassenen Braulio Vazquez werden. Erste Verhandlungen, so das Blatt weiter, seien bereits geführt worden.

Valencia hatte sich am Mittwoch von dem 41-jährigen Vazquez getrennt. Dieser war seit Juni 2010 Leiter des sportlichen Bereichs. In der Liga steht Valencia derzeit auf dem neunten Platz, am Donnerstag (19.00 Uhr) treten die Spanier in der Europa League gegen den FC St. Gallen an.