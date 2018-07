Dortmund (SID) - Starstürmer Robert Lewandowski vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat die Entscheidung über seine Zukunft getroffen und erteilt dem Buhlen von Großklubs eine Absage. Der Pole verlässt den BVB zum Ende der laufenden Saison, höchstwahrscheinlich wechselt er zu Bayern München - nur verkünden kann er sein Ziel noch nicht. Das darf er laut Statuten erst ab dem 1. Januar.

"Ich möchte nächste Saison einfach etwas Neues erleben, obwohl ich mich in Dortmund sehr wohlfühle", sagte der 25-Jährige der Sport Bild, "ich kann zu dem Thema nur eines sagen: Nächstes Jahr werde ich eine Entscheidung bekannt geben. Es braucht sich niemand mehr bei mir zu melden. Ich konzentriere mich auf den BVB und lasse mich nicht ablenken."

In dieser Saison wolle er "am liebsten Titel gewinnen". Die Mannschaft sei homogen und willensstark, habe "noch mehr PS". Der BVB hat den Kampf um Lewandowski aufgegeben und fahndet nach Ersatz. "Wir haben klar vereinbart, dass wir uns im Sommer trennen. Es wäre grob fahrlässig, wenn wir nicht schon auf der Suche nach adäquaten Nachfolgern wären", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Teammanager José Mourinho vom FC Chelsea geht davon aus, dass Lewandowski nach München wechseln wird. "Lewandowskis Geschichte ist ein Buch, das schon vor langer Zeit geschrieben wurde. Jeder weiß, wie die Geschichte endet. Deswegen überrascht es mich, dass er mit uns in Verbindung gebracht wird. Es sieht doch so aus, als ob das Buch eine Geschichte hat, die jeder schon kennt", sagte Mourinho Sky: "Es sieht so aus, dass er zu Bayern München geht."