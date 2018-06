Köln (SID) - Der Schweizer Anti-Korruptions-Experte Mark Pieth sieht den Reformkurs des Fußball-Weltverbandes FIFA ohne Präsident Joseph S. Blatter als gefährdet an. Er stärkt seinem 77-jährigen Landsmann sogar den Rücken für eine fünfte Amtszeit ab 2015. "Meine Befürchtung ist: Ein neuer Präsident ist schwächer, weil er in diesem Patronage-System in den Geldtopf greift und Allianzen bildet, sich Leute gefügig macht. Wir wären wahrscheinlich in zehn Jahren mit dem neuen Präsidenten da, wo wir jetzt sind", sagte Pieth im Interview mit n-tv.de. Blatters Nachfolger hätte "zunächst mal andere Probleme - er will seine Macht etablieren", betonte Pieth.

Als möglicher Blatter-Nachfolger ab 2015 auf dem Chefsessel bei der FIFA gilt UEFA-Präsident Michel Platini (Frankreich/58). Pieth hatte am 30. September seinen Rückzug bei der FIFA angekündigt. Der Eidgenosse wird am Jahresende sein Amt als unabhängiger Compliance-Beauftragter der FIFA aufgeben.

Gleichzeitig verteidigte der Vorsitzende der unabhängigen Governance-Kommission IGC die Fortschritte der FIFA-Reform gegen Kritik der Öffentlichkeit und anderer Experten. "Wir dürfen den Stand nicht am Papier messen, das wir produziert haben. Sondern wir müssen schauen: Was hat sich effektiv in der Institution FIFA geändert? Das Entscheidende ist: Wir hinterlassen Institutionen mit unabhängigen Leuten", sagte Pieth, dessen IGC seine Arbeit am 31. Dezember 2013 ebenfalls beendet.

Pieth steht hinter dem seit 1998 amtierenden Blatter. Der ehemalige FIFA-Generalsekretär habe mit der Reform, "ob wir das mögen oder nicht, etwas Wichtiges losgetreten". Auch der Vorwurf an seine Person, er sei vor allem engagiert worden, um Blatters Ruf zu retten, ficht Pieth nicht an: "Solange der Ertrag da ist, ist mir das recht. Wenn die Reform ernsthaft betrieben wird, ist mir egal, was die Leute daraus noch machen."