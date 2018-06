Berlin (dpa) - Das Bundestagsgremium zur Kontrolle der Geheimdienste ist am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die NSA-Spionage-Affäre zu beraten. Der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele will dabei über sein Treffen mit dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter Edward Snowden in Moskau berichten.

Durch die Enthüllungen Snowdens war die Affäre um den US-Geheimdienst NSA ins Rollen gekommen. Bei dem Treffen wollen auch die Präsidenten von Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz, Gerhard Schindler und Hans-Georg Maaßen, über Ergebnisse ihrer Gespräche in den USA informieren.