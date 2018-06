Athen (AFP) Das griechische Parlament hat die Immunität der rechtsextremen Abgeordneten Eleni Zaroulia aufgehoben. Die Ehefrau des inhaftierten Vorsitzenden der Partei Goldene Morgenröte (Chrysi Avgi), Nikos Michaloliakos, soll nach Angaben der Ermittler versucht haben, eine Pistolenpatrone in das Gefängnis ihres Mannes zu schmuggeln. Demnach befand sich die Patrone in einer Reisetasche, die Zaroulia ihrem Mann nach seiner Festnahme am 28. September durch die Anti-Terror-Polizei mitbrachte.

