Havanna (AFP) Die linken FARC-Rebellen und die kolumbianische Regierung haben bei ihren Friedensverhandlungen einen weiteren Teilerfolg erzielt. Es sei eine grundlegende Übereinkunft über die künftige politische Teilhabe der FARC-Mitglieder erzielt worden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die am Mittwoch von dem kubanischen Diplomaten Rodolfo Benítez in Havanna verlesen wurde. "Diese Vereinbarung vertieft und stärkt unsere Demokratie." Beide Seiten schlossen damit das zweite von insgesamt fünf Kapiteln auf der Verhandlungsagenda ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.