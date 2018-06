Pristina (AFP) Nach den gewalttätigen Ausschreitungen wird die Kommunalwahl in der Stadt Kosovska Mitrovica im Norden des Kosovo teilweise wiederholt. Das Ergebnis der Abstimmung im serbischen Teil der Stadt sei "wegen der Beschädigung von Wahlurnen" in drei Wahllokalen annulliert worden, erklärte die Wahlkommission am Mittwoch. Der Termin für eine erneute Abstimmung stehe noch nicht fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.