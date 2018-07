Jerusalem (AFP) US-Außenminister John Kerry ist am Mittwoch mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zu neuen Gesprächen über den Nahost-Friedensprozess zusammengekommen. Die Politiker trafen einander am Vormittag in einem Hotel in Jerusalem. Später will Kerry in Bethlehem mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zusammentreffen und am Abend erneut mit Netanjahu sprechen.

