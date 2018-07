Jerusalem (AFP) Bei einem Treffen mit US-Außenminister John Kerry hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu den Palästinensern vorgeworfen, im Nahost-Friedensprozess "künstliche Krisen" zu schaffen. Er sei deshalb "besorgt um den Fortschritt der Verhandlungen", sagte Netanjahu am Mittwoch in Jerusalem. Die israelische Seite halte sich "gewissenhaft" an die von den USA Ende Juli vermittelte Vereinbarung zur Wiederaufnahme der Verhandlungen. Darin ist die schrittweise Freilassung von 104 palästinensischen Gefangenen, aber kein Baustopp für jüdische Siedlungen in den Palästinensergebieten vorgesehen.

