Berlin (AFP) Das stark radioaktive Element Polonium ist für den Menschen schon in kleinen Dosen tödlich. Der Stoff wird dann gefährlich, wenn er über Mund, Nase oder offene Wunden in den Körper gelangt, wo er irreparable Schäden an Nieren, Leber und Milz anrichtet. 2006 wurde in London der russische Ex-Agent Alexander Litwinenko mit der Substanz ermordet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.