Berlin (dpa) - Die Unions-Forderung nach einer Nutzung von Maut-Daten für die Verbrechensaufklärung zielt nach Angaben des Bundesinnenministeriums nur auf Lastwagen. Es handele sich "ausschließlich um die Lkw-Maut-Daten und nicht um die Pkw-Maut- Daten", sagte ein Sprechen in Berlin.

Für eine Pkw-Maut ist eine Papier-Vignette im Gespräch. Die Lkw-Maut wird über ein elektronisches System erfasst. Der Ministeriumssprecher verwies darauf, dass bereits 2006 diskutiert worden sei, Maut-Daten der mautpflichtigen Lkw ab zwölf Tonnen auch zur Verbrechensaufklärung heranzuziehen. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich zu dem Thema nicht äußern, das Gegenstand der Koalitionsverhandlungen sei.

FDP-Präsidiumsmitglied Wolfgang Kubicki kritisierte die Pläne von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU), Sicherheitsbehörden Zugriff auf Maut-Daten zu geben. "Der Bundesinnenminister schreitet ungeachtet der aktuellen NSA-Diskussion fröhlich weiter in Richtung Schnüffelstaat", erklärte der schleswig-holsteinische FDP-Fraktionsvorsitzende am Mittwoch in Berlin.

Friedrichs Überlegungen offenbarten, "dass die Warnungen bei der Einführung des Mautsystems, die Daten könnten zu anderen Zwecken benutzt werden, richtig waren", meinte Kubicki. Die Linke-Abgeordnete Petra Pau erklärte, das von Toll-Collect entwickelte Maut-System habe von Anfang an die Gefahr des Datenmissbrauchs in sich getragen. "Die gespielte deutsche Empörung über NSA & Co. sollte endlich zu einer Inventur in eigener Sache führen."