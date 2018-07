Baikonur (AFP) Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele soll die olympische Fackel am Donnerstag ins Weltall reisen. Als Ausrichter der Olympischen Winterspiele im Februar 2014 will Russland die Fackel mit drei Astronauten auf die Internationale Raumstation (ISS) schicken. Der Russe Michail Tjurin, der Japaner Koichi Wakata und der US-Astronaut Rick Mastracchio sollen die Fackel mitnehmen, wenn sie am Donnerstagmorgen um 05.14 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Baikonur in der kasachischen Steppe mit einer Sojus-Rakete ins All starten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.