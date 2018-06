Madrid (AFP) Die spanischen Behörden haben auf einem Fischerboot im Atlantik mehr als zehn Tonnen Haschisch sichergestellt. Die 13-köpfige mexikanische Schiffsbesatzung sei festgenommen worden, teilte das Madrider Innenministerium am Mittwoch mit. Zollbeamte und Polizisten hätten das Schiff am Montag in internationalen Gewässern 50 Seemeilen vor der Küste aufgebracht und zum spanischen Hafen Cadiz eskortiert.

