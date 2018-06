Köln (SID) - In der Champions League kommt es ab 20.45 Uhr zu zwei deutsch-englischen Duellen. Vizemeister Borussia Dortmund empfängt den FC Arsenal um die Nationalspieler Mesut Özil und Per Mertesacker. Die Schalker sind beim von Star-Teammanager José Mourinho trainierten FC Chelsea zu Gast.

Beim Saisonfinale der besten acht Tennisspieler der Saison in London schlägt der Weltranglistenerste Rafael Nadal in Gruppe A im zweiten Spiel ab 15.00 Uhr gegen den Schweizer Stanislas Wawrinka auf. In Gruppe B kommt es ab 21.00 Uhr zum Duell zwischen dem Spanier David Ferrer und Tomas Berdych aus Tschechien.