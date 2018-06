Stuttgart (SID) - Box-Weltmeisterin Susi Kentikian (Hamburg) wird am 7. Dezember ihren WBA-Titel im Fliegengewicht verteidigen. Die 26 Jahre alte "Killer Queen" steigt in Stuttgart gegen Europameisterin Simona Galassi (Italien) in den Ring. "Ich freue mich darauf. Ich will den Kampf klar gewinnen und den Ring als neue und alte Weltmeisterin verlassen", sagte die in Armenien geborene Kentikian.

Ihrer 15 Jahre älteren Kontrahentin, die im Fliegengewicht bereits den WBC-Gürtel und im Superfliegengewicht den IBF-Gürtel getragen hatte, zollte Kentikian großen Respekt. "Galassi hat sehr viel erreicht und ist eine tolle Boxerin. Sie ist groß und boxt in der Rechtsauslage", sagte Kentikian: "Aber ich gebe meinen Gürtel so schnell nicht mehr her."