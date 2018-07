Damaskus (AFP) Bei einem Bombenanschlag in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben der Staatsmedien acht Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Die syrische Nachrichtenagentur Sana meldete am Mittwoch, "Terroristen" hätten die Bombe in der Innenstadt von Damaskus vor dem Gebäude der Eisenbahngesellschaft deponiert. Demnach ereignete sich der Anschlag bereits am Vortag.

