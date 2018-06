New York (AFP) Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, hat sich entschieden gegen einen Boykott der Winterspiele im russischen Sotschi ausgesprochen. "Wir sind gegen Boykotts jeder Art", sagte der Deutsche am Mittwoch vor der UN-Vollversammlung in New York. "Boykotts stehen im grundsätzlichen Widerspruch zum Sportsgeist." Denn sie beraubten den Sport aller Mittel, weiter für Frieden, gegenseitiges Verständnis und Solidarität zu wirken.

