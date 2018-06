Chicago (AFP) Auch Illinois, dem Heimatstaat des US-Präsidenten Barack Obama, können homosexuelle Paare bald heiraten. Nach dem Senat des Bundesstaats stimmte am Dienstag auch das dortige Abgeordnetenhaus für eine Legalisierung der Homoehe zum 1. Juni 2014. Gouverneur Pat Quinn sagte bereits zu, das Gesetz in Kraft zu setzen. Illinois wäre dann der 15. Bundesstaat der USA, in dem homosexuelle und heterosexuelle Ehen gleichgestellt sind.

