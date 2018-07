Düsseldorf (dpa) - Fast jeder zehnte Deutsche ist nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform überschuldet.

6,58 Millionen Menschen in Deutschland sind demnach nicht in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen in absehbarer Zeit zu begleichen.

Wie Creditreform am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte, summiert sich bei durchschnittlichen Schulden von 33 000 Euro pro Kopf der Schuldenberg auf knapp 221 Milliarden Euro.

Ursachen der Überschuldung sei neben überzogenem Konsumausgaben etwa für Handys und Autos auch eine steigende Belastung mit fixen Kosten für Strom oder Mieten.