New York (dpa) - Der Demokrat Bill de Blasio wird neuer Bürgermeister von New York. Der 52-Jährige liegt in allen Nachwahlbefragungen uneinholbar vor seinem republikanischen Gegenkandidaten Joe Lhota. Lhota gratulierte seinem Rivalen noch vor Verkündung des offiziellen Ergebnisses. Damit wird De Blasio der erste demokratische Bürgermeister von New York seit 20 Jahren und am 1. Januar der Nachfolger von Michael Bloomberg.

