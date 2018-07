New York (dpa) - Der Demokrat Bill de Blasio wird allen Voraussagen nach neuer Bürgermeister von New York. Der 52-Jährige liege in allen Nachwahlbefragungen weit vor seinem republikanischen Gegenkandidaten Joe Lhota, wie New Yorker Fernsehsender verkündeten. Der Sender NY1 sagte 73 Prozent für De Blasio voraus, nur 24 für Lhota. Bei praktisch allen Wählergruppen führe der Demokrat deutlich. De Blasio hatte auch in Umfragen weit vor Lhota gelegen. Er dürfte Michael Bloomberg ablösen, der nach drei Amtszeiten mit insgesamt zwölf Jahren nicht wieder kandidieren durfte.

