Stuttgart (dpa) - Der Sportwagenbauer Porsche setzt sein Absatzwachstum zum Jahresendspurt weiter fort. In allen Regionen verzeichneten die Stuttgarter im Oktober zweistellige Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr, wie die Porsche AG mitteilte.

Weltweit stieg die Zahl der ausgelieferten Sportwagen um 14,6 Prozent auf 13 393 Fahrzeuge. In Europa lag das Plus bei 21,2 Prozent, in Deutschland sogar bei 42,9 Prozent.

Auch in China, wo die Nachfrage im September stagniert hatte, machte die VW-Tochter mit einem Absatzplus von einem Fünftel Boden gut.

Seit Jahresbeginn stieg die Zahl der ausgelieferten Autos um 14,7 Prozent auf 133 140 Fahrzeuge.

Mitteilungen Porsche AG