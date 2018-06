Atlanta (SID) - Der deutsche NBA-Rookie Dennis Schröder ist wegen unsportlichen Verhaltens beim 105:100-Sieg seiner Atlanta Hawks am Mittwoch bei den Sacramento Kings für ein Spiel gesperrt worden. Das gab die nordamerikanische Basketball-Profiliga am Donnerstag bekannt. Der 20 Jahre alte Guard hatte im letzten Viertel der Partie seinem Gegenspieler DeMarcus Cousins in die Leistengegend geschlagen. Schröder, dem gegen Sacramento sechs Punkte und sieben Assists gelangen, wird die Sperre im Auswärtsspiel bei den Denver Nuggets am Donnerstagabend absitzen.