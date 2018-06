Berlin (AFP) Als erste der im Bundestag vertretenen Parteien haben die Grünen den Entwurf ihres Programms für die Europawahl im Mai 2014 vorgelegt. Europa müsse "nachhaltiger, demokratischer, solidarischer" werden, sagte Parteichef Cem Özdemir bei der Vorstellung des Textes am Donnerstag in Berlin. An die erste Stelle ihres Programmentwurfs setzten die Grünen die Klima- und Energiepolitik.

